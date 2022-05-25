Глава МИД Германии призвала мир не поддаваться "усталости от войны"

Мир сегодня достиг момента усталости из-за войны на территории Украины. Это является главной тактикой главы Кремля Владимира Путина, в связи с чем важно и в дальнейшем поддерживать нашу страну.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сегодня важно и в дальнейшем сохранять санкции против России и помощь для Украины. Усталость растет и из-за повышения цен на энергоносители, что является главной тактикой Путина.

"Мы достигли момента усталости. Но санкции против России и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война России ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую тактику использует президент России Владимир Путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – заявила Бербок.

Также глава министерства добавила, что Швеция и Финляндия уже давно являются частью НАТО, однако не ее официальными членами. Она рассчитывает на то, что уже в скором времени страны будут приняты в Альянс.