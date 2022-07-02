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Не розслабляйтеся. Зеленський закликав жителів тилу допомагати армії і волонтерам

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Київ, Субота 02 липня 2022 23:25
Не розслабляйтеся. Зеленський закликав жителів тилу допомагати армії і волонтерам Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У багатьох тилових містах України зараз відчувається розслабленість, проте про війну забути не можна. Жителі повинні допомагати армії і волонтерам, попри труднощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що кожен день має приносити Україні "максимальну користь".

"Війна не закінчилася, її жорстокість іноді тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів", - заявив Зеленський.

Раніше посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Кремль чекає моменту, коли союзники України втомляться від війни і перестануть так активно підтримувати ЗСУ.

Крім того, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що світ вже досяг моменту втоми через війну в Україні, що є головною тактикою глави Кремля Володимира Путіна.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія нав'язує наратив про втому від України в Євросоюзі, щоб підкреслити нашу неповноцінність. Насправді ж ніякої втоми в Європі немає, і надання Україні статусу кандидата в ЄС це підтверджує.

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Володимир Зеленський
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