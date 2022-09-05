Распустит ли Зеленский Раду во время войны: что говорят в ОП и "Слуге народа"

Как рассказали собеседники издания в органах власти и партии "Слуга народа", недовольство вызвано, в частности, плохой дисциплиной депутатов от СН - народные депутаты отсутствуют на голосованиях и важные законопроекты нередко не находят поддержки в сессионном зале. В целом партия власти может рассчитывать примерно на 180 "твердых" голосов, остальные приходится искать в ручном режиме, как среди внутрифракционных групп в СН, так и среди других парламентских фракций и групп.

Кроме того, говорится в материале, на Банковой разочарованы отсутствием инициативности народных депутатов и их сосредоточенностью на личных вопросах, вроде дипломатических паспортов, зарплат и прочих преференций.

"Одна из претензий к депутатскому корпусу - условно говоря, "непонимание важности момента". По мнению ряда собеседников, многие нардепы живут в парадигме былых времен, беспокоясь за какие-то личные преференции, вроде диппаспортов, зарплат или пропусков на блокпостах. Когда об этом узнают на Банковой, разочарование в нардепах там только растет, как и после провала отдельных инициатив, как например, дистанционного голосования", - пишет РБК-Украина.

Многие нардепы также обеспокоены собственным политическим будущим, некоторые из них увязывают свою дальнейшую работу в парламенте и на избирательных округах с перспективами переизбрания в следующий созыв. При этом на Банковой такие перспективы готовы пообещать.

Несмотря на текущие проблемы, примерно в 90% случаев необходимые голоса за законопроекты все же удается собрать. И это одна из причин того, что вопреки различным слухам, досрочно распускать Раду все же не будут (запрет на роспуск парламента во время военного положения при наличии политической воли обойти можно, рассказали собеседники РБК-Украина).

Таким образом, пока что парламент будет существовать в нынешнем виде и формате. Идеи о досрочном роспуске иногда возникали на совещаниях в узком кругу, но от них было решено отказаться, потому что в нынешних условиях (обстрелы, разрушенные прифронтовые города, миллионы переселенцев и т.д) провести выборы просто нереально", - говорится в материале.