Чи розпустить Зеленський Раду під час війни: що говорять в ОП та "Слузі народу"

Як розповіли співрозмовники видання в органах влади та партії "Слуга народу", невдоволення викликане, зокрема, поганою дисципліною депутатів від СН - народні депутати відсутні на голосуваннях і важливі законопроекти нерідко не знаходять підтримки у сесійній залі. Загалом партія влади може розраховувати приблизно на 180 "твердих" голосів, решту доводиться шукати в ручному режимі як серед внутрішньофракційних груп у СН, так і серед інших парламентських фракцій та груп.

Крім того, йдеться у матеріалі, на Банковій розчаровані відсутністю ініціативності народних депутатів та їхньою зосередженістю на особистих питаннях, на кшталт дипломатичних паспортів, зарплат та інших преференцій.

"Одна з претензій до депутатського корпусу - умовно кажучи, "нерозуміння важливості моменту". На думку ряду співрозмовників, багато нардепів живуть у парадигмі минулих часів, турбуючись за якісь особисті преференції, на кшталт диппаспортів, зарплат або перепусток на блокпостах. Коли про це дізнаються на Банковій, розчарування у нардепах там тільки зростає, як і після провалу окремих ініціатив, як, наприклад, дистанційного голосування", - пише РБК-Україна.

Багато нардепів також стурбовані власним політичним майбутнім, деякі з них пов'язують свою подальшу роботу в парламенті та на виборчих округах з перспективами переобрання до наступного скликання. При цьому на Банковій такі перспективи готові пообіцяти.

Попри поточні проблеми, приблизно в 90% випадків необхідні голоси за законопроекти все ж таки вдається зібрати. І це одна з причин того, що всупереч різним чуткам, достроково розпускати Раду все ж таки не будуть (заборона на розпуск парламенту під час військового стану за наявності політичної волі обійти можна, розповіли співрозмовники РБК-Україна).

Таким чином, поки що парламент існуватиме у нинішньому вигляді та форматі. Ідеї ​​про достроковий розпуск іноді виникали на нарадах у вузькому колі, але від них було вирішено відмовитися, тому що за нинішніх умов (обстріли, зруйновані прифронтові міста, мільйони переселенців тощо) провести вибори просто нереально", - йдеться у матеріалі.