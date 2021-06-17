Рaperless в Украине. Рада одобрила за основу закон о публичных услугах онлайн 

Верховная рада поддержала за основу законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 263 парламентария.
Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.
Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.
Вводится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.
В законе прописали так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.
Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.
По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.
Напомним, в мае документ внесли в парламент.
Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".