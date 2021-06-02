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Рaperless в Украине. Раде рекомендуют принять закон о публичных услугах онлайн

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Украина, Среда 02 июня 2021 17:31
Рaperless в Украине. Раде рекомендуют принять закон о публичных услугах онлайн Фото: Раде рекомендуют принять закон о публичных услугах онлайн (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять за основу законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам цифровой трансформации.

Проект регулирует предоставление публичных услуг в электронной форме. После принятия этого закона подавляющее большинство публичных услуг будет предоставляться онлайн.

Указано, что при их предоставлении от заявителей не будут требовать дополнительных документов, находящихся во владении или распоряжении органов госвласти.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб отметил, что принятие этого документа будет способствовать внедрению режима paperless, когда большинство или все государственные услуги украинцы смогут получать из дома или офиса.

В законе прописаны новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов".

"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг", - сказано в сообщении.

Напомним, в мае документ внесли в парламент.

Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

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