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Рaperless в Україні. Рада схвалила за основу закон про публічні послуги онлайн

Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 263 парламентарія.

Його прийняття зобов'яже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Закон вводить поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Вводиться принцип "мовчазної згоди". Українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну про громадянина інформацію.

У законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг - вони будуть надаватися без втручання чиновника.

Пропонується і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці все більше віддають перевагу державним цифрових послуг. Наприклад, з 2020 року Єдиним держпорталом електронних послуг скористалися понад 570 тисяч осіб.

Нагадаємо, в травні документ внесли в парламент.

Як писало РБК-Україна, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

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