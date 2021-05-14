В Украине хотят ввести авторежим е-услуг. Их будут предоставлять без вмешательства чиновников
В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.
Соавторами документа стали 117 народных депутатов. Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.
"Сейчас украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда госорган под разными предлогами предоставляет им только бумажные справки. Это, в свою очередь, приводит к нарушению их прав и свобод", - указано в сообщении.
Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.
В документе прописан принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о личности информацию.
Предусмотрен так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.
Планируется и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.
По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.
Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".
Напомним, Кабинет министров утвердил постановление "О реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме". ФОПы смогут зарегистрироваться онлайн на постоянной основе.