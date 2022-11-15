Ранковий обстріл Запоріжжя: в ОП показали наслідки

Російські окупанти вранці, 15 листопада, вдарили по передмістю Запоріжжя. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

"Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця "прильотів". Попередньо жертв та травмованих немає", - написав він.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Олександр Старуха повідомив, що близько 4:00 окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами.

Окрім того, вночі 14 листопада росіяни обстріляли одне з сіл Запорізької області. Снаряд влучив в лінію електромереж.

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