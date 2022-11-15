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Ранковий обстріл Запоріжжя: в ОП показали наслідки

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Запоріжжя, Вівторок 15 листопада 2022 09:38
Ранковий обстріл Запоріжжя: в ОП показали наслідки Фото: в ОП показали наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вранці, 15 листопада, вдарили по передмістю Запоріжжя. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця "прильотів". Попередньо жертв та травмованих немає", - написав він.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Олександр Старуха повідомив, що близько 4:00 окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами.

Окрім того, вночі 14 листопада росіяни обстріляли одне з сіл Запорізької області. Снаряд влучив в лінію електромереж.

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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