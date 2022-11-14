Росіяни вночі обстріляли Запорізьку область: пошкоджено лінію електропередачі

В ніч на 14 листопада росіяни обстріляли одне з сіл Запорізької області. Снаряд влучив в лінію електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він опублікував фото обстрілу та додав, що інших руйнувань, як і жертв серед населення, немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет упала в одному з районів Запоріжжя.

Також ми писали, що у Запоріжжі 12 листопада проводили евакуацію мешканців Шевченківського району через удар російських окупантів.

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