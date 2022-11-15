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Росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300

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Запоріжжя, Вівторок 15 листопада 2022 07:53
Росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300 Фото: росіяни обстріляли Запоріжжя (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці, 15 листопада, росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Постраждалих і руйнувань не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих і руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти", - написав він.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада росіяни обстріляли одне з сіл Запорізької області. Снаряд влучив в лінію електромереж.

Раніше стало відомо, що у ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет упала в одному з районів Запоріжжя.

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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