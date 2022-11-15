Утренний обстрел Запорожья: в ОП показали последствия

Российские оккупанты утром, 15 ноября, ударили по пригороду Запорожья. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

"Запорожскую область продолжают терроризировать россияне. Наряды полиции обследуют места "прилетов". Предварительно жертв и травмированных нет", - написал он.

Напомним, глава Запорожской ОВА Александр Старуха сообщил, что около 4:00 оккупанты обстреляли Запорожье ракетами.

Кроме того, ночью 14 ноября россияне обстреляли одно из сел Запорожской области. Снаряд попал в линию электросетей.

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