Ранковий обстріл Києва: вже троє постраждалих, фото наслідків

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі. Влучання зафіксовані у Голосіївському та у Святошинському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські додали, що внаслідок обстрілу столиці, зокрема, відбулось влучання у Голосіївському та у Святошинському районах Києва.
"Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд", - додали в прес-службі.
За даними Київської міської прокуратури, двоє з трьох постраждалих госпіталізували.
Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.
В Києві спочатку стався вибух в Голосіївському районі столиці. А потім ще один пролунав у Святошинському районі. Спочатку було відомо про двох поранених. Одна з ракет - "Кинжал" влучила в об'єкт інфраструктури. В столиці довелося екстрено вимкнути світло, через що 40% будинків опинились без опалення.
Наразі у Києві вже скасували екстрені відключення. Однак через перенавантаження однієї з ліній відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.