Ранковий обстріл Києва: вже троє постраждалих, фото наслідків

"Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські додали, що внаслідок обстрілу столиці, зокрема, відбулось влучання у Голосіївському та у Святошинському районах Києва.

"Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд", - додали в прес-службі.

За даними Київської міської прокуратури, двоє з трьох постраждалих госпіталізували.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).