В Києві пролунав вибух
В четвер, 9 березня, в Києві пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Вибух було чутно близько 5:50 ранку, від його звуку запрацювали сигналізації на автомобілях.
Зазначимо, що в місті оголошена повітряна тривога, влада закликає жителів залишатися в укриттях.
Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що на місці прильоту виникла сильна пожежа.
Оновлено (6:26)
Київській міській голова Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському районі Києва.
"Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав він.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.
Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.
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