У багатьох містах України чутно вибухи: всі подробиці

Російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За інформацією ЗМІ, звуки було чутно в Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Оновлено (04:09)

"У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними", - розповів мер Ігор Терехов.

Міський голова додав, що під прицілом енергетична інфраструктура. У деяких районах є проблеми зі світлом.

Очільник Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав близько 15 ударів по місту і області.

Оновлено (04:12)

Глава Одеської ОВА Максим Марченко поінформував, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки.

На щастя постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття ракет.

"Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - додав посадовець.

Оновлено (04:24)

У Київській області працювала ППО, повідомили у КМВА.

Оновлено (04:31)

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій вказав, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

Оновлено (04:59)

У Дніпрі, Рівненській та Волинській областях пролунали вибухи. Тим часом у Сумах процює ППО.

Своєю чергою у Красноградському районі Харківської області було збито крилаті ракети.

Оновлено (05:11)

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що у регіоні підвищена загроза ракетного удару.

"Також застосовані запобіжні відключення електроенергії. Енергетики вживають заходів задля убезпечення енергосистеми", - вказав посадовець.