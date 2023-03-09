В Києві пролунав ще один вибух: є постраждалі

В четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення київського міського голови Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що вибух стався у Святошинському районі. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їм надають медицинську допомогу.

"Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків", - написав він.

Оновлено (7:41)

Кличко повідомив, що двох постраждалих було госпіталізовано. Наразі троє людей звернулись по медичну допомогу.