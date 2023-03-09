У Києві скасували екстрені відключення, але частина міста без світла після ракетної атаки

Фото: у частині районів Києва немає світла через ракетну атаку (Getty Images)

У Києві після ракетної атаки росіян 9 березня вже скасували екстрені відключення. Однак через перенавантаження однієї з ліній відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegam.

За даними ДТЕК, екстерні відключення скасовані у Київській та Дніпропетровській областях. Крім того, в Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це вночі була знеструмлена частина області. Нагадаємо, компанія ДТЕК працює у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.