Утренний обстрел Киева: уже трое пострадавших, фото последствий

"В результате ракетного удара пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. На месте работают все профильные службы. По состоянию на 08.40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что в результате обстрела столицы, в частности, произошло попадание в Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов", - добавили в пресс-службе.