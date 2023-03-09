RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утренний обстрел Киева: уже трое пострадавших, фото последствий

Фото: из-за атаки на Киев 9 марта пострадали три человека (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного удара по Киеву пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. Попадания зафиксированы в Голосеевском и в Святошинском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"В результате ракетного удара пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. На месте работают все профильные службы. По состоянию на 08.40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что в результате обстрела столицы, в частности, произошло попадание в Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что российские оккупанты 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины.

В Киеве поначалу произошел взрыв в Голосеевском районе столицы. А потом еще один раздался в Святошинском районе.

Сначала было известно о двух раненых. Одна из ракет - "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. В столице пришлось экстренно выключить свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.

Сейчас в Киеве уже отменили экстренные отключения. Однако из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев