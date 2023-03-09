Утренний обстрел Киева: уже трое пострадавших, фото последствий
В результате ракетного удара по Киеву пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. Попадания зафиксированы в Голосеевском и в Святошинском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"В результате ракетного удара пострадали три человека, повреждены автомобили и здания. На месте работают все профильные службы. По состоянию на 08.40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские добавили, что в результате обстрела столицы, в частности, произошло попадание в Голосеевском и Святошинском районах Киева.
"Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что российские оккупанты 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины.
В Киеве поначалу произошел взрыв в Голосеевском районе столицы. А потом еще один раздался в Святошинском районе.
Сначала было известно о двух раненых. Одна из ракет - "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. В столице пришлось экстренно выключить свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.
Сейчас в Киеве уже отменили экстренные отключения. Однако из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.