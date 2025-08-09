Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару

"Вранці росіяни завдали удару по місту. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. – їхньому життю нічого не загрожує", - повідомили у ДСНС.

Також зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджено одне з підприємств, понівечені легкові авто, а також виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується. Рятувальники оперативно загасили вогонь.