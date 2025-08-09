Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара

"Утром россияне нанесли удар по городу. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р. - их жизни ничего не угрожает", - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждено одно из предприятий, изуродованы легковые авто, а также возник пожар в здании, которое не эксплуатируется. Спасатели оперативно потушили огонь.