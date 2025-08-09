RU

Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара

Фото: спасатели показали фото последствий удара по Днепру (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 9 августа, атаковали Днепр. Спасатели показали последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Утром россияне нанесли удар по городу. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р. - их жизни ничего не угрожает", - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждено одно из предприятий, изуродованы легковые авто, а также возник пожар в здании, которое не эксплуатируется. Спасатели оперативно потушили огонь.

 

 

 

Ночная атака РФ 9 августа

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами с нескольких направлений.

Так, под атакой оказался город Чугуев, Харьковской области. По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждениях многоквартирного дома.

Также сообщалось об ударе по Балаклейской общине. Там дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.

Кроме того, российская армия сегодня утром, 9 августа, нанесла ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

