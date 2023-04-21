"Рамштайн-11". Перші підсумки чергової зустрічі союзників України

Сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".
Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.
Глава Пентагону Ллойд Остін і генерал США Марк Міллі провели брифінг за результатами "Рамштайну".
Що сказав Остін:
Учасники "Рамштайна" підтримали виділити Україні амуніцію для протиповітряної оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію на фронті і союзники розуміють, що буде в найближчі місяці.
Пріоритет для України зараз - наземні системи ППО, щоб забезпечити захист від російських масованих атак.
Що сказав Міллі:
Україна отримала 55 млрд доларів допомоги від союзників. Сотні танків і бронемашин.
Союзники проводитимуть тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО.
Союзники розробляють наступний пакет у рамках відданості Україні.
Росія продовжує платити величезну ціну за свою війну. Їхні військові не мотивовані, у них погане лідерство і бойовий дух, а також дисципліна.
Партнери та союзники готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Винищувачі F-16 питання політики, але ми говоримо про контроль над повітрям і зараз партнери роблять ставку на ППО.
Що відомо на даний момент
Учасники коаліції зустрілись на однойменній авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Зустріч відбулась майже в річницю першого "Рамштайну (26 квітня 2022, - ред.)
в Пентагоні анонсували "практичну" дискусію щодо нагальних потреб нашої країни;
Президент України Володимир Зеленський закликав до ґрунтовних рішень, щоб виграти більше часу для миру та забезпечити наших захисників усім необхідним озброєнням;
за словами члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Україна очікує вирішення питання з отриманням систем ППО й перших кроків щодо передачі винищувачів;