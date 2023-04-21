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Столтенберг про F-16 для України: дискусія продовжується

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 11:07
Столтенберг про F-16 для України: дискусія продовжується Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі "Рамштайн".

"Країни-союзники надали (літаки, - ред.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", - сказав він.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном, під час яких закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.

Зазначимо, раніше президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

Як писало РБК-Україна, під час одинадцятої зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" 21 квітня Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів (ППО), побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування.

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Єнс Столтенберг
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