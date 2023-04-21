Глава Пентагону озвучив три ключові питання, які розглянуть на "Рамштайні"

На зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання. Мова йде про ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагона Ллойда Остіна на авіабазі "Рамштайн".

"Зараз на сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки", - сказав Остін перед засіданням.

Він наголосив, що Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози Росії.

"Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту", - акцентував Остін.

Глава Пентагону нагадав, що загалом учасники цієї Контактної групи надали Україні допомоги на суму понад 55 мільярдів доларів, що в десять разів більше з моменту першої зустрічі.

"На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею", - розповів Остін.

Своєю чергою він наголосив, що партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми відкидаємо похмуре бачення Путіним світу, де тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав’язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї. Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі", - додав Остін.

Нагадаємо, за словами глави Міноборони Олексія Резнікова, на засіданні Контактної групи будуть обговорювати стратегію нашої держави у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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