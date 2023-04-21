"Рамштайн-11". Первые итоги очередной встречи союзников Украины

Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 21 апреля в Германии проходит одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.

Об ожиданиях от очередной встречи союзников Украины можно подробнее прочитать в материале агентства.

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