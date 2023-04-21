"Рамштайн-11". Первые итоги очередной встречи союзников Украины

Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".
Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.
Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг по результатам "Рамштайна".
Что сказал Остин:
Участники "Рамштайна" поддержали выделить Украине амуниции для противовоздушной обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации на фронте и союзники понимают, что будет в ближайшие месяцы.
Приоритет для Украины сейчас - наземные системы ПВО, чтобы обеспечить защиту от российских массированных атак.
Что сказал Милли:
Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.
Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО.
Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках преданности Украине.
Россия продолжает платить огромную цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.
Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Истребители F-16 вопрос политики, но мы говорим о контроле над воздухом и сейчас партнеры делают ставку на ПВО.
Что известно на данный момент
Участники коалиции встретились на одноименной авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Встреча состоялась почти в годовщину первого "Рамштайна" (26 апреля 2022 года, - ред.)
в Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию о насущных потребностях нашей страны;
президент Украины Владимир Зеленский призвал к основательным решениям, чтобы выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением;
по словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украина ожидает решения вопроса с получением систем ПВО и первых шагов по передаче истребителей;