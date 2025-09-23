ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Словаччина хоче приєднається до "стіни дронів", - президент

Нью-Йорк, Вівторок 23 вересня 2025 21:53
UA EN RU
Словаччина хоче приєднається до "стіни дронів", - президент Фото: Петер Пеллегріні, президент Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів". Така ініціатива має захистити країни від атак безпілотників.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Пеллегріні наголосив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.

"Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму ("стіни дронів" - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків", - додав він.

Президент зазначив, що повітряний простір країн НАТО має бути повністю захищений, незалежно від того, про які країни йдеться.

Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною такого проєкту.

"Стіна дронів"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сім країн ЄС, Україна та Європейська комісія проведуть переговори щодо створення "стіни дронів" для захисту від російських безпілотників.

Представник Єврокомісії Томас Регнієр, наголосив, що таку ініціативу пропонує глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки протягом останніх кількох тижнів російські дрони вторгалися в повітряний простір Румунії та Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Дрони
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує