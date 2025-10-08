У ЄС запропонували використовувати "стіну проти дронів" для стеження за російськими танкерами

Так звану "стіну проти дронів", яку мають намір розмістити на східних кордонах ЄС, використовуватимуть, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall - це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", - сказала фон дер Ляєн.

Про намір використовувати проєкт "стіна проти дронів" для контролю над російськими танкерами глава ЄК заявила на пленарному засіданні Європарламенту в середу.

"Стіна проти дронів" у ЄС

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала створити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС для захисту від російських безпілотників. Ідея виникла після неодноразового порушення повітряного простору країн ЄС дронами.

Єврокомісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.

Днями сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".

Але не всі в Європі готові підтримати проект "стіна проти дронів". Існують розбіжності щодо фінансування, доцільності та назви проекту.

Особливо проєкт, на який піде від 1 мільярда євро, не зовсім хочуть підтримувати ті країни, які знаходяться далі від РФ.

Розбіжності у створенні "стіни проти дронів"

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.

Зі свого боку Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що термін "стіна" може вводити в оману.

Частина країн побоюється, що проект може стати інструментом централізації оборонних рішень у Брюсселі.

А Італія і Греція закликали до того, щоб європейські гроші приносили користь усьому блоку, а не тільки його східному флангу.

Танкери РФ - загроза для Європи

Попри те, що санкції не зупиняють торгівлю Росії нафтою, нелегальні танкери Кремля також ставлять під загрозу безпеку Європи.

Йдеться про скидання великих обсягів нафти біля берегів країн Євросоюзу, що може призвести до екологічної катастрофи.