Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото)

Середа 26 листопада 2025 19:04
UA EN RU
Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото) Раміна показала модні образи від українських брендів (фото: пресслужба)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Журналістка та блогерка Раміна стала обличчям модного журналу. У першій стильній фотосесії після резонансного спецвипуску про Афганістан вона демонструє силу у стриманих та витончених образах в містичному містечку поруч із Лісабоном.

Детальніше про модний фотосет розповідає РБК-Україна з посиланням на Harper’s Bazaar.

Модний образ Раміни на обкладинці Harper’s Bazaar

Не секрет, що журналістка оберігає особисте життя від публічності. Вона не піддається чужим правилам і висловлюється лише тоді, коли бачить сенс.

На знімку для обкладинки вона постає у стриманому образі. Темна фіолетова сукня нагадує, що розкіш може бути тихою.

Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото) Раміна на обкладинці Harper’s Bazaar (фото: пресслужба)

Рожева сукня від українського бренду J'amemme

Зйомки проходили серед густого лісу, скель та океанічного узбережжя у містичному містечку поруч із Лісабоном Сінтрі.

На одному з кадрів, який зробили на березі Адрага блогерка постала у рожевій сукні Cloud від українського бренду J'amemme.

Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото)Раміна в рожевій сукні J'amemme (фото: пресслужба)

Примітно, що модель була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку. Вона створена з плісованої тканини ручної роботи, що додає образу легкості та витонченості.

Варто відзначити макіяж для фотосесії з ніжними рожевими та темними тінями, який ідеально вписався в образ.

Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото)

Бежевий костюм від MYxMY

Асиметрія та подовжені рукави створили унікальний силует, а прикраси від Grains de Verre підкреслили ручну роботу. Такий образ перегукується з цінностями журналістки, що "створює" матеріали власними руками.

Не менш гармонійним виявився пісочний колір наряду, який перегукувався з атмосферою скель та узбережжя.

Вдалим доповненням образу також стали масивні золоті сережки та лаковані черевики.

Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото) Раміна у бежевому костюмі від MYxMY (фото: пресслужба)

Класичний костюм

Тут блогерка продемонструвала стриманий та водночас витончений лук. Вона постала на березі у класичному чорному костюмі з краваткою та білою сорочкою.

Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото) Раміна у класичному костюмі (фото: пресслужба)

Вас також може зацікавити:

