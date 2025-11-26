Дружина Решетніка в стильній сукні: образ, який захочеться повторити на Новий рік

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина вразила елегантним святковим образом, у якому поєднуються класика та сучасні модні тренди. Її сукня та аксесуари створюють ідеальний тандем, який легко повторити в новорічну ніч.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Вишукана сукня з акцентом на силует

Основою образу стала довга сукня світлого відтінку айворі. Модель виконана з атласної тканини, яка створює м'яке сяйво і підкреслює рух.

Високий комір-стійка оголює плечі та надає силуету стриманої чуттєвості.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ключова деталь - відкрита спина з глибоким вирізом, що формує витончений і водночас сміливий настрій ансамблю. Додатковий акцент створює розріз на спідниці - він візуально подовжує ноги й забезпечує легку динаміку руху.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Перли й золото як головні акценти

Прикраси відіграють важливу роль у формуванні святкового образу.

Христина доповнила сукню довгою ниткою перлів, що спадає вздовж відкритої спини. Такий прийом повертає в естетику вінтажного голлівудського гламуру і підсилює елегантність вечірнього вбрання.

Образ Христини Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

В образ також увійшли масивні золоті сережки-кільця і широкі браслети-манжети, які створюють баланс між мінімалістичним кроєм сукні та виразністю аксесуарів.

Взуття - кремові босоніжки-мюлі - підтримує єдину світлу гаму і не перевантажує образ деталями.

Христина Решетнік показала модний "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Природний макіяж і м'які хвилі

Волосся укладене у великі м'які хвилі, які зберігають природність і надають об'єм.

Візаж побудований на тонких тонах: рівний тон шкіри, легкий контуринг, делікатне сяйво і виразні вії.

На губах - блиск або помада в теплих натуральних відтінках, що гармонійно завершує загальний задум.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити образ Христини Решетнік на Новий рік

Цей образ Христини Решетнік - ідеальна альтернатива традиційним блискіткам і чорному оксамиту для святкування Нового року.

Виберіть колір : замість суто білого, виберіть відтінок, що символізує багатство й елегантність: золотий, срібний, шампань, блідо-рожевий або ніжний бірюзовий (якщо це шовк).

: замість суто білого, виберіть відтінок, що символізує багатство й елегантність: золотий, срібний, шампань, блідо-рожевий або ніжний бірюзовий (якщо це шовк). Сукня : якщо не хочете купувати вечірню сукню, атласне кімоно або сукня-халат з гарним драпіруванням може стати чудовою основою.

: якщо не хочете купувати вечірню сукню, атласне кімоно або сукня-халат з гарним драпіруванням може стати чудовою основою. Перли : прикраса на спині - один з головних модних акцентів цього образу. Його легко відтворити за допомогою довгої нитки перлів, закріпивши її так, щоб вона плавно спадала вздовж вирізу.

: прикраса на спині - один з головних модних акцентів цього образу. Його легко відтворити за допомогою довгої нитки перлів, закріпивши її так, щоб вона плавно спадала вздовж вирізу. Масивне золото: не бійтеся великих прикрас. Вони миттєво роблять образ святковим. Обирайте якісну біжутерію під золото або справжні вироби, якщо є можливість.

Дружина Решетніка показала образ для вечірки або Нового року (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)