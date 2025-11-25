Як виглядає трендовий костюм у наймоднішому кольорі сезону: приклад від Христини Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала стильний образ. Вона обрала трендовий костюм у модному відтінку сезону та доповнила його акцентними деталями та ретро-елементами, створивши гармонійний і актуальний "лук" для періоду осінь-зима.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який образ вибрала Горняк

Костюм-двійка в кольорі шоколад

Основою образу став костюм-двійка насиченого теплого коричневого відтінку із замші. Тканина має фактурний і дорогий вигляд, що відразу формує елегантний настрій.

Коричневі тони в сезоні осінь-зима залишаються одними з найпопулярніших: вони універсальні, легко комбінуються з базовими кольорами та надають образу солідності.

Жакет вирізняється об'ємною лінією плечей з підплічниками - саме такі силуети повертаються в моду в рамках тренду power dressing.

Цей прийом підкреслює силу, впевненість і професіоналізм, водночас надаючи образу сучасної геометричності.

Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Спідниця міді з розрізом

До жакета стилістично підібрана довга спідниця з виразним розрізом спереду. Розріз додає луку руху і візуально подовжує ноги, створюючи ефект легкої, але помітної динаміки. Такий крій - оптимальний вибір для поєднання офісного стилю і модних тенденцій.

Блакитна сорочка

Під жакетом - класична блакитна сорочка. Завдяки чистому, холодному відтінку вона створює контраст із теплим коричневим костюмом, надаючи образу свіжості та більше структури.

Це вдалий стилістичний прийом, що дає змогу зробити загальну колірну композицію легшою і виразнішою, уникаючи перевантаження теплими тонами.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття

Образ Христини Горняк доповнюють коричневі ботильйони із замші на високих підборах. Вони щільно облягають щиколотку, продовжують колірну вертикаль і роблять силует стрункішим.

Подібні моделі залишаються трендовими вже кілька сезонів поспіль саме через здатність візуально витягувати фігуру.

Аксесуари

Не менш важливу роль у створенні цілісного образу відіграють аксесуари. Христина обрала велику чорну шкіряну сумку-тоут з чіткою геометричною формою - практичне і стильне рішення для міського ритму.

Особливу увагу привертають сонцезахисні окуляри з жовтими лінзами: такий ретро-елемент надає образу настрою 70-х і створює ефект підсвічування обличчя. Це сміливий, але дуже вдалий акцент, що робить look більш індивідуальним.

Завершують образ золоті масивні браслети та сережки червоного відтінку. Прикраси підсилюють теплу палітру і вирівнюють контраст між блакитною сорочкою і коричневим костюмом.

Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Образ Христини - зразок того, як можна поєднувати ділову класику зі свіжими модними елементами.

Теплі відтінки осені, структурований жакет, динамічна спідниця міді та ретро-акценти створюють гармонійний і водночас сучасний образ, що легко адаптується як для офісу, так і для міських виходів.

Це саме той випадок, коли стриманий стиль набуває нового звучання завдяки вдало підібраним деталям.

Модний образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)