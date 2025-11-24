Бахрома та акцентні плечі: Маша Єфросиніна показала стильний total black "лук"

Маша Єфросиніна вразила черговим стильним виходом. Телеведуча з'явилася в трендовому total black, поєднавши акцентні плечі, довгу бахрому та класичні елементи, які зробили її "лук" водночас сміливим, елегантним і сучасним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Який "лук" вибрала Єфросиніна

Акцентні плечі

Основою образу став подовжений чорний жакет з гіпертрофованою лінією плечей - одним з ключових трендів світових подіумів останніх сезонів.

Гострі, підняті плечі візуально надають фігурі рішучості та чіткої геометрії, створюючи архітектурний, майже скульптурний силует.

Жакет має приталений крій або застібається на один ґудзик, підкреслює талію і врівноважує масивний верх.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Бахрома

Під жакет телеведуча одягла мініспідницю з довгою масивною бахромою. Цей елемент виконаний з екошкіри - ще одного актуального матеріалу в сучасній моді.

Бахрома надає вигляду динаміки та драматизму, створюючи ефект руху навіть тоді, коли Єфросиніна стоїть на місці. Такий прийом часто використовують стилісти, щоб подовжити силует і додати луку енергії.

Єфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Колготки в горошок

Ще одним стильним акцентом стали тонкі чорні колготки в дрібний горошок - улюблений модницями мотив polka dot.

Цей ретро-візерунок м'яко збалансовує агресивність акцентних плечей і шкіряної бахроми, надаючи образу грайливості, жіночності та легкої кокетливості. Така деталь робить look менш формальним і вносить нотку легкості.

Маша Єфросиніна показала модний образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Взуття

На завершення Єфросиніна обрала класичні чорні туфлі-човники на високих підборах з гострим носком. Саме така модель дає змогу візуально подовжити ноги, підкреслити стрункість і зробити образ ще більш витонченим.

Туфлі доповнюють загальну концепцію total black та ідеально поєднуються з іншими елементами образу.

Маша Єфросиніна показала модний образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Об'ємні хвилі та макіяж

Зачіска Маші - розпущене, злегка хвилясте волосся з об'ємом - підсилює ефект жіночності та надає луку легкості.

Макіяж телеведучої виконаний у класичній стилістиці: акцент на очі (ймовірно, легкі "смокі айз") і ніжно-рожеві губи. Завдяки цьому образ зберігає баланс між сексуальністю та елегантністю.

Маша Єфросиніна показала модний лук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стиль

Образ Маші Єфросиніної - приклад того, як можна поєднувати строгість силуету, жіночність та інтелектуальність.

Акцентні плечі надають впевненості, бахрома - динаміки, а колготки з polka dot - ніжної грайливості. Разом це створює образ, який має сучасний, дорогий і дуже стильний вигляд.

Такий look стане ідеальним натхненням для модниць, які бажають надати своєму образу характеру і водночас зберегти жіночність.

Якщо ви шукаєте модні ідеї на вечірку або важливий захід, а чорний колір - ваш фаворит, образ Єфросиніної може стати ідеальним референсом.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)