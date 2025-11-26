ua en ru
Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото)

Среда 26 ноября 2025 19:04
UA EN RU
Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото) Рамина показала модные образы от украинских брендов (фото: пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Журналистка и блогерша Рамина стала лицом модного журнала. В первой стильной фотосессии после резонансного спецвыпуска об Афганистане она демонстрирует силу в сдержанных и изящных образах в мистическом городке рядом с Лиссабоном.

Подробнее о модном фотосете рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Harper's Bazaar.

Модный образ Рамины на обложке Harper's Bazaar

Не секрет, что журналистка оберегает личную жизнь от публичности. Она не подчиняется чужим правилам и высказывается только тогда, когда видит в этом смысл.

На снимке для обложки она предстает в сдержанном образе. Темное фиолетовое платье напоминает, что роскошь может быть тихой.

Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото)Рамина на обложке Harper's Bazaar (фото: пресс-служба)

Розовое платье от украинского бренда J'amemme

Съемки проходили среди густого леса, скал и океанического побережья в мистическом городке рядом с Лиссабоном Синтри.

На одном из кадров, который сделали на берегу Адрага блогерша предстала в розовом платье Cloud от украинского бренда J'amemme.

Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото)Рамина в розовом платье J'amemme (фото: пресс-служба)

Примечательно, что модель была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке. Она создана из плиссированной ткани ручной работы, что добавляет образу легкости и утонченности.

Стоит отметить макияж для фотосессии с нежными розовыми и темными тенями, который идеально вписался в образ.

Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото)

Бежевый костюм от MYxMY

Асимметрия и удлиненные рукава создали уникальный силуэт, а украшения от Grains de Verre подчеркнули ручную работу. Такой образ перекликается с ценностями журналистки, которая "создает" материалы собственными руками.

Не менее гармоничным оказался песочный цвет наряда, который перекликался с атмосферой скал и побережья.

Удачным дополнением образа также стали массивные золотые серьги и лакированные ботинки.

Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото) Рамина в бежевом костюме от MYxMY (фото: пресс-служба)

Классический костюм

Здесь блогерша продемонстрировала сдержанный и одновременно изящный лук. Она предстала на берегу в классическом черном костюме с галстуком и белой рубашкой.

Рамина задала тренд на сдержанную утонченность: эти образы вдохновляют (фото)Рамина в классическом костюме (фото: пресс-служба)

