Ракету "Калібр" під час атаки РФ збила мобільна вогнева група, - Повітряні сили

Робота ППО під час обстрілу по Україні 6 квітня

Російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.

Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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