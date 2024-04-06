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Ракету "Калібр" під час атаки РФ збила мобільна вогнева група, - Повітряні сили

Фото: ракету "Калібр" під час атаки РФ збила мобільна вогнева група ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російську ракету "Калібр" під час масованого обстрілу Росії по Україні 6 квітня збила мобільна вогнева група ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Дуже сьогодні плідно попрацювали наші мобільні вогневі групи.  Власне, одну крилату ракету "Калібр" вдалося знищити завдяки нашим мобільним вогневим групам", - розповів він.

Спікер зазначив, що це вже не перший подібний випадок щодо російських "Калібрів".

"Це вже не перший випадок, коли наші "мобілки" просто показують супермейський результат. Іноді вони застосовують також ПЗРК, якими збивають, наприклад Stinger або інше. Однак ми бачимо, що дійсно мобільні вогневі групи вони досить потужні і досить проявляють активний результат", - констатував Євлаш.

Робота ППО під час обстрілу по Україні 6 квітня

Російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.

Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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