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Ракету "Калибр" во время атаки РФ сбила мобильная огневая группа, - Воздушные силы

Фото: ракету "Калибр" во время атаки РФ сбила мобильная огневая группа ПВО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российскую ракету "Калибр" во время массированного обстрела России по Украине 6 апреля сбила мобильная огневая группа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Очень сегодня плодотворно поработали наши мобильные огневые группы. Собственно, одну крылатую ракету "Калибр" удалось уничтожить благодаря нашим мобильным огневым группам", - рассказал он.

Спикер отметил, что это уже не первый подобный случай, касающийся российских "Калибров".

"Это уже не первый случай, когда наши "мобилки" просто показывают супермейский результат. Иногда они применяют также ПЗРК, которыми сбивают, например Stinger или другое. Но мы видим, что действительно мобильные огневые группы они достаточно мощные и проявляют активный результат", - констатировал Евлаш.

Работа ПВО во время обстрела по Украине 6 апреля

Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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