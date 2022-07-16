Ракетный удар по Виннице: названо имя командира подводной лодки РФ

Российские военные, 14 апреля, нанесли ракетного удара по Виннице , в результате чего погибли 24 человека. Курировал обстрел командир подводной лодки России Анатолий Варочкин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

"Именно он командует подводной лодкой, с которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы", - пишет советник главы МВД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета. Враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 24 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ обеспечат оккупантам неспокойные ночи в ответ на удары по Виннице и другим городам Украины.