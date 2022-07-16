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Ракетный удар по Виннице: названо имя командира подводной лодки РФ

Фото: ракетный удар по центру Винницы (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, 14 апреля, нанесли ракетного удара по Виннице, в результате чего погибли 24 человека. Курировал обстрел командир подводной лодки России Анатолий Варочкин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

По словам Геращенко, курировал ракетным обстрелом командир отдельного констанцкого ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок Черноморского флота, капитан 1 ранга Анатолий Варочкин.

"Именно он командует подводной лодкой, с которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы", - пишет советник главы МВД.

Фото: Анатолий Варочкин (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета. Враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 24 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ обеспечат оккупантам неспокойные ночи в ответ на удары по Виннице и другим городам Украины.

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