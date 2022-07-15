ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Спокойных ночей не будет": Зеленский пообещал оккупантам ответ на ракетные удары

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 23:00
"Спокойных ночей не будет": Зеленский пообещал оккупантам ответ на ракетные удары Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении к украинцам.

Глава государства отреагировал на объявление Еврокомиссии о содержании нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.

"Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное", - подчеркнул Зеленский

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли центр Винницы, в результате чего погибли более 20 человек. Еще несколько человек остаются пропавшими без вести.

После этого Зеленский пригрозил ответственностью экипажу российской подлодки, с которой запускали ракеты по Виннице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ракетный удар Винница Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года