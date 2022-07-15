"Спокойных ночей не будет": Зеленский пообещал оккупантам ответ на ракетные удары
Российские оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении к украинцам.
Глава государства отреагировал на объявление Еврокомиссии о содержании нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.
"Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное", - подчеркнул Зеленский
Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли центр Винницы, в результате чего погибли более 20 человек. Еще несколько человек остаются пропавшими без вести.
После этого Зеленский пригрозил ответственностью экипажу российской подлодки, с которой запускали ракеты по Виннице.
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