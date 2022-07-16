Ракетний удар по Вінниці: названо ім'я командира дивізіону підводних човнів РФ

Російські військові, 14 квітня, завдали ракетного удару по Вінниці , внаслідок чого загинули 24 людини. Обстріляти місто надав наказ командир дивізіону підводних човнів Росії Анатолій Варочкін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови МВС України Антона Геращенка.

"Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - пише радник голови МВС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти. Ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули 24 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, ЗСУ забезпечать окупантам неспокійні ночі у відповідь на удари по Вінниці та інших містах України.