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Ракетный удар по Одесской области: на складе вспыхнул пожар, работают спасатели

Фото: российская ракета разрушила склад в Одесской области (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

По Одесской области нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Ставропольского края РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Крылатая ракета, предварительно Х-101, попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар на площади в 1000 квадратных метров. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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