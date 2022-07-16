Ракетний удар по Одеській області: на складі спалахнула пожежа, працюють рятувальники

По Одеській області завдано ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Ставропольського краю РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Оновлено 08:42. Мер Одеси Генадій Труханов продемонстрував відео з місця удару.
"Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі", - розповів Труханов.
За його словами, дим видно далеко за межами Одеси. Станом на цю хвилину даних про жертв і постраждалих немає.
Крилата ракета, попередньо Х-101, потрапила в склад виробничо-торгової компанії, спалахнула пожежа на площі в 1000 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Поки інформації про постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.
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