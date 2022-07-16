Ракетний удар по Одеській області: на складі спалахнула пожежа, працюють рятувальники

Оновлено 08:42. Мер Одеси Генадій Труханов продемонстрував відео з місця удару.

"Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі", - розповів Труханов.

За його словами, дим видно далеко за межами Одеси. Станом на цю хвилину даних про жертв і постраждалих немає.

Крилата ракета, попередньо Х-101, потрапила в склад виробничо-торгової компанії, спалахнула пожежа на площі в 1000 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Поки інформації про постраждалих немає.