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Ракетний удар по Одеській області: на складі спалахнула пожежа, працюють рятувальники

Фото: російська ракета зруйнувала склад в Одеській області (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

По Одеській області завдано ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Ставропольського краю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Оновлено 08:42. Мер Одеси Генадій Труханов продемонстрував відео з місця удару.

"Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі", - розповів Труханов.

За його словами, дим видно далеко за межами Одеси. Станом на цю хвилину даних про жертв і постраждалих немає.

Крилата ракета, попередньо Х-101, потрапила в склад виробничо-торгової компанії, спалахнула пожежа на площі в 1000 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Поки інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.

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