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Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях

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Украина, Пятница 15 июля 2022 21:13
Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях Фото: россияне обстреляли Бахмут и Краматорск (ТВ)
Автор: Евгений Прокопенко

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и горсовет Краматорска.

По данным Нацполиции, войска РФ накрыли огнем центр Бахмута.

Кремлевские наемники нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две - по жилому массиву.

На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

В Каматорске оккупанты ударили по площади Мира. Подробности будут позже.Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях

Напомним, сегодня в Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов

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