Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и горсовет Краматорска.

По данным Нацполиции, войска РФ накрыли огнем центр Бахмута. Кремлевские наемники нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две - по жилому массиву. На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома. Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ. В Каматорске оккупанты ударили по площади Мира. Подробности будут позже.