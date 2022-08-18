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Ракетные удары по общежитиям в Харькове: пострадали 45 человек

Фото: ракетные удары по общежитиям в Харькове (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетных ударов по общежитиям Харькова пострадали по меньшей мере 45 гражданских. Среди погибших есть ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой.

"На данный момент известно о 45 пострадавших в результате ракетных ударов этой ночью россиянами по Харькову. К сожалению, среди погибших есть ребенок",- пишет Попова.

Ракетные удары по общежитиям в Харькове

Вчера, 17 августа, в Харькове прогремели громкие взрывы. Оккупанты обстреляли Салтовский район города и попали в общежитие, в результате чего в здании произошел сильный пожар.

По словам советницы главы Харьковского облсовета среди пострадавших были люди с нарушениями слуха. Они могли не услышать тревогу.

Уже ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 16 раненых людях и 6 погибших. Еще через некоторое время число погибших возросло до 7.

Утром, 18 августа, в городе снова прогремели взрывы. В этот раз российские военные нанесли удары по Слободском и Холодногорском районах Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар. По словам Синегубова, после ракетного удара в Слободском районе ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.

Через некоторое время число пострадавших возросло до 18 гражданских, среди которых двое детей.

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