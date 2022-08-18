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Ракетні удари по гуртожиткам у Харкові: постраждали 45 людей

Фото: ракетні удари по гуртожиткам у Харкові (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетних ударів по гуртожитках Харкова постраждали щонайменше 45 цивільних. Серед загиблих є дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радниці голови Харківської облради Наталії Попової.

"На даний момент відомо про 45 постраждалих внаслідок ракетних ударів цієї ночі росіянами по Харкову. На жаль, серед загиблих є дитина", - пише Попова.

Ракетні удари по гуртожиткам у Харкові

Вчора, 17 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Салтівський район міста та влучили у гуртожиток, внаслідок чого у будівлі сталася сильна пожежа.

За словами радниці голови Харківської облради серед постраждалих були люди з порушеннями слуху. Вони могли не почути тривогу.

Вже вночі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 16 поранених людей та 6 загиблих. Ще через деякий час кількість загиблих зросла до 7.

Зранку, 18 серпня, у місті знову пролунали вибухи. Цього ж разу російські військові завдали ударів по Слобідському та Холодногірському районах Харкова. На одному з місць попадання спалахнула пожежа. За словами Синєгубова, після ракетного удару в Слобідському районі поранення зазнали 5 осіб, серед них є дитина.

Через деякий час кількість постраждалих зросла до 18 цивільних, серед яких двоє дітей.

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