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Россияне обстреляли Харьков: начался пожар в здании

Новина українською →
Харьков, Среда 17 августа 2022 21:58
Россияне обстреляли Харьков: начался пожар в здании Фото: Россияне обстреляли Харьков: начался пожар в здании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове 17 августа были слышны взрывы. Почти сразу была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Снова обстрел Салтовского района", - заявил Терехов.

Позже городской голова сообщил, что на месте прилета произошел сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации у городских властей пока нет.

Обновлено 22:18

По предварительной информации главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Обновлено 22:23

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о 3 погибших и 10 пострадавших в результате обстрела.

Обновлено 22:30

Советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова сообщает об 11 раненых.

Обновлено 22:38

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. По его словам российские ракеты попали в общежитие. Олег Синегубов сообщил, что число жертв возросло до 6 человек, а пострадавших стало 16.

Напомним, что ранее ночью Харьков обстреляли во время воздушной тревоги.

Вчера Харьков подвергся одному из самых массированных ударов. По городу было выпущено 7 ракет.

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