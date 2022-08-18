Утренний обстрел Харькова: Терехов и Синегубов рассказали о последствиях и пострадавших
Российские оккупанты под утро 18 августа обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Мэр отметил, что первый "прилет" произошел около 04:32. После этого захватчики нанесли по городу еще минимум четыре ракетных удара.
По словам Терехова, в одном из мест попадания вспыхнул пожар.
"Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться", - добавил местный председатель.
Пострадал ребенок
Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов проинформировал, что в результате попаданий есть несколько пожаров.
Он указал, что, согласно данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.
Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.
Оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 - получили ранения.
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