ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел общежития в Харькове: количество погибших возросло

Новина українською →
Харьков, Четверг 18 августа 2022 00:17
Обстрел общежития в Харькове: количество погибших возросло Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском района Харькова. Враг нанес удар крылатой ракетой "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора областного Департамента гражданской защиты Ивана Сокола в комментарии Суспильному.

Чиновник отметил, что в 3-этажном доме, в который попали захватчики, по предварительной информации, проживали 30 человек. Среди них были дети и пенсионеры.

"Общежитие разрушено до основания. Продолжается спасательная операция, разбор завалов, разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - добавил Сокол.

Число погибших возросло

Около 23:38 пожар удалось локализовать. Продолжается тушение очагов огня.

"Погибло 7 и пострадало 13 человек (из них спасено 4 человека)", - указали в ГСЧС.

Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе города. В результате атаки врага 6 человек погибли и 16 пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам