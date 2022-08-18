Обстрел общежития в Харькове: количество погибших возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора областного Департамента гражданской защиты Ивана Сокола в комментарии Суспильному .

Чиновник отметил, что в 3-этажном доме, в который попали захватчики, по предварительной информации, проживали 30 человек. Среди них были дети и пенсионеры.

"Общежитие разрушено до основания. Продолжается спасательная операция, разбор завалов, разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - добавил Сокол.

Число погибших возросло

Около 23:38 пожар удалось локализовать. Продолжается тушение очагов огня.

"Погибло 7 и пострадало 13 человек (из них спасено 4 человека)", - указали в ГСЧС.