Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох

В Запоріжжі, внаслідок ракетного удару російських терористів, зросла кількість загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Як відзначив Федоров, внаслідок удару:
Також протягом доби, 8 квітня, росіяни 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області:
Загалом надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.
Вчора, 8 квітня, терористи завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, однак пізніше повідомили й про трьох загиблих.
Тим часом в поліції показали перші хвилини після атаки.
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