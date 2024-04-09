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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох

Фото: в Запоріжжі зросла кількість загиблих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, внаслідок ракетного удару російських терористів, зросла кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Як відзначив Федоров, внаслідок удару: 

  • 4 людей загинули; 
  • 8 отримали поранення. 

Також протягом доби, 8 квітня, росіяни 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області: 

  • завдали ракетний удар по Запоріжжю; 
  • завдали 2 авіаційні удари по Малій Токмачці й Роботиному; 
  • 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • здійснили обстріли РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному;
  • здійснили 354 артобстрілів  по території Гуляйполя, Малої Токмачки й інших населених пунктів. 

Загалом надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури. 

Ракетний удар по Запоріжжю

Вчора, 8 квітня, терористи завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, однак пізніше повідомили й про трьох загиблих

Тим часом в поліції показали перші хвилини після атаки.  

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