Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до четырех

Как отметил Федоров, в результате удара:

4 человека погибли;

8 получили ранения.

Также в течение суток, 8 апреля, россияне 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области:

нанесли ракетный удар по Запорожью;

нанесли 2 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботино;

144 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

осуществили обстрелы РСЗО по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино;

совершили 354 артобстрела по территории Гуляйполя, Малой Токмачки и других населенных пунктов.

Всего поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ракетный удар по Запорожью

Вчера, 8 апреля, террористы нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий. Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже сообщили и о трех погибших.

Тем временем в полиции показали первые минуты после атаки.