Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до четырех

В Запорожье, в результате ракетного удара российских террористов, возросло число погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Как отметил Федоров, в результате удара:
Также в течение суток, 8 апреля, россияне 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области:
Всего поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Вчера, 8 апреля, террористы нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий. Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже сообщили и о трех погибших.
Тем временем в полиции показали первые минуты после атаки.
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