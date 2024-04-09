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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до четырех

Фото: в Запорожье выросло количество погибших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, в результате ракетного удара российских террористов, возросло число погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, в результате удара:

  • 4 человека погибли;
  • 8 получили ранения.

Также в течение суток, 8 апреля, россияне 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области:

  • нанесли ракетный удар по Запорожью;
  • нанесли 2 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботино;
  • 144 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
  • осуществили обстрелы РСЗО по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино;
  • совершили 354 артобстрела по территории Гуляйполя, Малой Токмачки и других населенных пунктов.

Всего поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ракетный удар по Запорожью

Вчера, 8 апреля, террористы нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий. Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже сообщили и о трех погибших.

Тем временем в полиции показали первые минуты после атаки.

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