Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих вже більше 30

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками продовжує зростати. Їх кількість вже перевищує 30 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Зазначається, що внаслідок удару було госпіталізовано 27 осіб, серед яких 3 дітей. Ще 5 людям була надана медична допомога на місці. Один з цивільних загинув.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни влучили в два дев’ятиповерхових житлових будинки в Запоріжжі. Внаслідок удару, за останніми даними, було відомо про 25 пострадавших осіб. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому. Ще один цивільний загинув.

На ракетний удар росіян вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Також він опублікував кадри прямого влучання ракети ворога у багатоповерховий житловий будинок.

Як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, за попередніми даними, росіяни під час обстрілу застосували РСЗВ "Торнадо-С".

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