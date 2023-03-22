Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих вже більше 30
Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками продовжує зростати. Їх кількість вже перевищує 30 осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Наразі відомо про 32 постраждалі особи.
Зазначається, що внаслідок удару було госпіталізовано 27 осіб, серед яких 3 дітей. Ще 5 людям була надана медична допомога на місці. Один з цивільних загинув.
"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 6 громадян і 1 пса.Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи", - пише пресслужба.
На місці працюють 66 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни влучили в два дев’ятиповерхових житлових будинки в Запоріжжі. Внаслідок удару, за останніми даними, було відомо про 25 пострадавших осіб. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому. Ще один цивільний загинув.
На ракетний удар росіян вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Також він опублікував кадри прямого влучання ракети ворога у багатоповерховий житловий будинок.
Як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, за попередніми даними, росіяни під час обстрілу застосували РСЗВ "Торнадо-С".
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