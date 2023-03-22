Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших уже больше 30
Количество пострадавших в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками продолжает расти. Их количество уже превышает 30 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Сейчас известно о 32 пострадавших.
Отмечается, что в результате удара были госпитализированы 27 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 людям была оказана медицинская помощь на месте. Один из гражданских погиб.
"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 6 граждан и 1 пса. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы", - пишет пресс-служба.
На месте работают 66 спасателей и 14 единиц техники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне попали в два девятиэтажных жилых дома в Запорожье. В результате удара, по последним данным, было известно о 25 пострадавших лицах. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком. Еще один гражданский погиб.
На ракетный удар россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.
Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительным данным, россияне во время обстрела применили РСЗО "Торнадо-С".
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