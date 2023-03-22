ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших уже больше 30

Новина українською →
Среда 22 марта 2023 16:40
Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших уже больше 30 Фото: ракетный удар по Запорожью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками продолжает расти. Их количество уже превышает 30 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Сейчас известно о 32 пострадавших.

Отмечается, что в результате удара были госпитализированы 27 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 людям была оказана медицинская помощь на месте. Один из гражданских погиб.

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 6 граждан и 1 пса. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы", - пишет пресс-служба.

На месте работают 66 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне попали в два девятиэтажных жилых дома в Запорожье. В результате удара, по последним данным, было известно о 25 пострадавших лицах. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком. Еще один гражданский погиб.

На ракетный удар россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительным данным, россияне во время обстрела применили РСЗО "Торнадо-С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина