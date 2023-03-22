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Окупанти обстрілюють Запоріжжя: атакують житлові будинки та Хортицю

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Запоріжжя, Середа 22 березня 2023 11:59
Окупанти обстрілюють Запоріжжя: атакують житлові будинки та Хортицю Фото: окупанти обстрілюють Запоріжжя 22 березня, обстрілюючи житлові будинки та Хортицю (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжя лунають вибухи. Відомо, що російська армія наразі атакує місто та б'є по житлових будинках та острову Хортиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - розповів він.

Оновлено 12.44. За даними Запорізької ОВА, атака продовжується.

"Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", - додають в адміністрації.

Як повідомлялось, у Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.

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