Окупанти обстрілюють Запоріжжя: атакують житлові будинки та Хортицю

У Запоріжжя лунають вибухи. Відомо, що російська армія наразі атакує місто та б'є по житлових будинках та острову Хортиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - розповів він.

Оновлено 12.44. За даними Запорізької ОВА, атака продовжується.

"Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", - додають в адміністрації.

Як повідомлялось, у Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.